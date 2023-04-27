Кинофестиваль «Пример интонации» впервые в России покажет «Сказку» Александра Сокурова

В программе также премьеры из Канн, Роттердама и Берлина

С 1 по 4 июня в Петербурге впервые пройдет международный кинофестиваль «Пример Интонации». На нем будет представлено авторское кино зарубежных и отечественных режиссеров. В программу кинофестиваля в Севкабель Порту вошли премьеры зарубежных кинофестивалей 2022-2023 (Канны, Роттердам, Берлин), среди которых как ленты европейских режиссеров, так и авторское российское кино. Фестиваль организован совместно с некоммерческим Фондом поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример интонации», которому в этом году исполняется 10 лет. Часть фильмов представлена эксклюзивно, поэтому в обозримом будущем будет показана в России всего единожды. Среди таких редких показов — российская премьера работы самого Александра Сокурова СКАЗКА, до этого показанная в Локарно, Токио и Пусане.

Программа фестиваля «Пример интонации»:

— МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, реж. Франсуа Озон, 2023;

— СКАЗКА, реж. Александр Сокуров, 2022;

— КОПЕНГАГЕНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ, реж. Мартин Сковбьерг, 2023;

— КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ, реж. Малика Мусаева, 2023;

— СНЕГИРЬ, реж. Борис Хлебников, 2023;

— ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ, реж. Наталия Мещанинова, 2023;

— БОГИ МЕКСИКИ, реж. Хельмут Досантос, 2022;

— ДОМ УДОВОЛЬСТВИЙ, реж. Анисса Боннфон, 2022;

и другие фильмы.

Полная программа и расписание показов будут опубликованы позднее на сайте.

Параллельно с показами основной программы пройдут параллельные показы фильмов выпускников мастерской Александра Сокурова: ВОЛНАМИ (реж. Сергей Кальварский), ЧУЖБИНА (реж. Андрей Натоцинский), VAD'D'A.МЫТАРСТВА (реж. Никита Добрынин) и др.

Образовательная программа кинофестиваля пройдет на базе проекта лекторий‘порт: паблик-токи, мастер-классы, лекции и семинары. Партнеры кинофестиваля: Пионер, hype.film, Журнал «Сеанс», КАРО.Арт, A-One, Russian World Vision, Про:взгляд и Кинокомпания СТВ.