Владимир Путин поручил распространить «Пушкинские карты» на покупку билетов в кинотеатры

Расширить программу необходимо до 15 декабря

Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря предоставить возможность обладателям «Пушкинской карты»покупать билеты на фильмы российского производства, публичную демонстрацию которых проводят кинотеатры, включенные в утвержденный Минкультуры реестр организаций культуры — участников соответствующей программы.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Пушкинская карта» – карта, реализованная в рамках совместного проекта министерства культуры, министерства цифрового развития и «Почта Банка», с помощью которой россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.

По словам премьер-министра, обладателями «Пушкинской карты» уже являются порядка 3,2 млн человек, в основном школьники и студенты. За время работы программы, с 1 сентября 2021 года, билетов на спектакли, выставки, концерты куплено примерно на миллиард рублей.