top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Владимир Путин поручил распространить «Пушкинские карты» на покупку билетов в кинотеатры

Владимир Путин поручил распространить «Пушкинские карты» на покупку билетов в кинотеатры

Автор: Виолетта Палий

2 декабря 2021

Расширить программу необходимо до 15 декабря

Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря предоставить возможность обладателям «Пушкинской карты»покупать билеты на фильмы российского производства, публичную демонстрацию которых проводят кинотеатры, включенные в утвержденный Минкультуры реестр организаций культуры — участников соответствующей программы. 

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Пушкинская карта» – карта, реализованная в рамках совместного проекта министерства культуры, министерства цифрового развития и «Почта Банка», с помощью которой россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.

По словам премьер-министра, обладателями «Пушкинской карты» уже являются порядка 3,2 млн человек, в основном школьники и студенты. За время работы программы, с 1 сентября 2021 года, билетов на спектакли, выставки, концерты куплено примерно на миллиард рублей.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Kion представил новинки декабря 2021 года
Подробнее
Комитет Госдумы поддержит запрет показа в Интернете сцен с сексуальными девиациями
Подробнее
Кинотеатры Санкт-Петербурга попросили губернатора об отмене QR-кодов
Подробнее
Союз кинематографистов планирует создать Фонд регионального кино
Подробнее
Видеосервис more.tv представил новинки декабря 2021 года
Подробнее
Okko представил новинки декабря 2021 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидером четверга стал фильм «Обитель зла: Раккун-Сити»
Подробнее
Валерий Федорович и Евгений Никишов отойдут от управления каналом ТВ-3
Подробнее
Russian Film Festival во второй раз пройдет в Испании
Подробнее
В Минкультуры прошло обсуждение развития веб-сериальной индустрии и короткого метра
Подробнее
«Амедиатека» рассказала о новинках декабря 2021 года
Подробнее
Касса четверга: фильм «Обитель зла: Раккун-Сити» занял первое место
Подробнее
Предварительная касса уикенда: мультфильм «Энканто» возглавил российский кинопрокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр IVI анонсировал новинки декабря 2021 года
Подробнее
ИРИ планирует перезапустить образовательную программу для авторов контента
Подробнее
Киноаудитория уикенда: 83% зрителей «Французского вестника» являются поклонниками Уэса Андерсона
Подробнее
Николай Лебедев избран президентом Гильдии кинорежиссеров России
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «БУМЕРанг»
Подробнее
В столице состоялась премьера сериала «Последний аксель»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Нормальный только я»
Подробнее