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Финансирование «Пушкинской карты» предлагается сократить почти на 8 млрд рублей

Автор: БК

26 сентября 2023

Проект был запущен осенью 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям

Финансирование программы «Пушкинская карта» предлагается сократить почти на 8 млрд руб, о чем говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующий год и плановый период 2025-2026 годов.

По сообщению «Интерфакс», объем бюджетного финансирования «Пушкинской карты» сократится в 2024 году с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 508 млн рублей, а в 2025-м – с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 691 млн рублей.

Также отмечается, что в 2026 году на программу предлагается выделить 28,3 млрд рублей, что на 10% ниже бюджетного прогноза.

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен осенью 2021 года для повышения интереса молодежи от 14 до 22 лет к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

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