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Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»

Автор: БК

29 февраля 2024

Президент России заявил об этом во время послания Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта» во время послания Федеральному Собранию.

«Предлагаю также расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музея, театры и выставки. А сами учреждения культуры получают стимул для развития, для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Прошу правительство подготовить здесь свои дополнительные предложения», – сказал он.

Президент добавил, что в ближайшие шесть лет правительство планирует направить более 100 млрд рублей на просветительские и другие творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях, а также продолжать обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств и кинозалов.

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