Президент России заявил об этом во время послания Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта» во время послания Федеральному Собранию.

«Предлагаю также расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музея, театры и выставки. А сами учреждения культуры получают стимул для развития, для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Прошу правительство подготовить здесь свои дополнительные предложения», – сказал он.

Президент добавил, что в ближайшие шесть лет правительство планирует направить более 100 млрд рублей на просветительские и другие творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях, а также продолжать обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств и кинозалов.