Анна Иванова назначена главой «Рамблер интернет-холдинга»

Она займется стратегическим развитием активов и ИИ-трансформацией продуктов

Анна Иванова назначена генеральным директором «Рамблер интернет-холдинга». На новом посту она будет отвечать за стратегическое развитие активов и ИИ-трансформацию продуктов. Фокусом ее внимания станет масштабирование технологий искусственного интеллекта, развитии ML-направления и интеграции ИИ-помощника «ГигаЧат» от «Сбера» в обновленный «Рамблер».

«Для меня запуск нового «Рамблера» с сервисами на базе ИИ-помощника «ГигаЧат» от «Сбера» – это нулевой километр новой реальности, где технологии берут на себя рутину, освобождая время для жизни», – рассказала Анна Иванова.

Ранее Анна Иванова занимала пост исполнительного директора портала «Рамблер». Под ее руководством сервис стал первым в России LLM-порталом с диалоговой системой взаимодействия с пользователями на базе ИИ-помощника «ГигаЧат» от «Сбера» с верифицированными ответами. Также была запущена первая в России мультиагентная система для производства контента. Цифровые и технологические направления в медиа топ-менеджер развивает с 2019 года. Начинала Анна Иванова в новостных изданиях и на телевидении, семь лет занимала разные позиции в новостном агрегаторе «СМИ2», в том числе должность генерального директора.

«Рамблер интернет-холдинг», принадлежащий «Сберу», объединяет LLM-портал «Рамблер», его сервисные продукты и блог-платформу «Живой Журнал». Перезапуск «Рамблера» с интеграцией нейросетевой модели «Гигачат» был осуществлен в 2024 году. Пользователям стали доступны ИИ-дайджесты актуальных новостей и контекстные подсказки для уточнения информации.

Фото: пресс-служба Rambler&Co