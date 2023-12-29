«Мятежная луна» Зака Снайдера стартовала хуже других оригинальных проектов Netflix за этот год

За первую неделю фильм посмотрело 23,9 млн человек

Новый фильм Зака Снайдера МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 1: ДИТЯ ОГНЯ дебютировал на Netflix 22 декабря и пока демонстрирует не самые выдающиеся результаты среди оригинальных проектов сервиса за 2023 год.

Согласно информации What’s on Netflix, фантастический боевик с Софией Бутеллой, Эдом Скрейном и Чарли Ханнэмом за первую неделю посмотрело 23,9 млн человек. Для сравнения – комедийный детектив УБИЙСТВО В ПАРИЖЕ с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон и боевик МАТЬ с Дженнифер Лопез за тот же период времени посмотрело 42,9 млн человек, а сиквел ТАЙЛЕРА РЕЙКА с Крисом Хемсвортом – 42,8 млн.

Среди других более успешных стартов этого года на Netflix – триллер Сэма Эсмейла ОСТАВЬ МИР ПОЗАДИ с Джулией Робертс (41,7 млн), боевик СЕРДЦЕ СТОУН с Галь Гадот (33,1 млн), драмеди ЧТО ЗА ЛЮДИ с Джоной Хиллом и Эдди Мерфи (28,3 млн) и триллер УБИЙЦА Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером (27,9 млн).

Бюджет обоих частей МЯТЕЖНОЙ ЛУНЫ составил $166 млн. Второй фильм, получивший подзаголовок ДАРУЮЩАЯ ШРАМЫ, должен появиться на сервисе 19 апреля.

Фото: кадр из фильма МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 1: ДИТЯ ОГНЯ