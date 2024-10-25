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Комедийный экшн с Дуэйном Джонсоном претендует на звание одного из главных провалов 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

25 октября 2024

Лента с бюджетом в $253 млн может заработать на старте не больше $36 млн

В начале ноября в американский прокат выйдет комедийный экшн МИССИЯ: КРАСНЫЙ с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом, у которого есть все шансы оказаться одним из громких провалов этого года.

Журналист Мэтт Беллони из Puck прогнозирует, что лента от Amazon/MGM с внушительным бюджетом в $253 млн сможет заработать в США на старте лишь $36 млн. Другие эксперты склоняются к варианту, что сборы за первый уикенд окажутся еще меньше – в районе $20 млн.

Инсайдеры также отмечают, что лента плохо показала себя на тест-показах – отзывы на МИССИЮ: КРАСНЫЙ варьируются от «неслыханной катастрофы» до «сценария, который написали нейросети по запросу «коммерческий фильм».

По информации источников, бюджет проекта по большей части увеличился из-за непрофессионального поведения Дуэйна Джонсона на площадке – тот регулярно опаздывал на съемки (в среднем на 7-8 часов), а иногда просто не появлялся на смене. Только это обошлось студии более чем в $50 млн.

В центре повествования МИССИИ: КРАСНЫЙ оказывается начальник службы безопасности Северного полюса, который должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами, чтобы раскрыть похищение Санта-Клауса и спасти Рождество. Режиссером фильма выступил Джейк Кэздан (ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА).

Фото: кадр из фильма МИССИЯ: КРАСНЫЙ

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