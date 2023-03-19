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Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 13 по 19 марта

Автор: БК

19 марта 2023

Динозавры, драмы и исторические детективы

На минувшей неделе дистрибьютора сменил фильм Ивана И. Твердовского НАВОДНЕНИЕ. Вместо АВК’PRO картину будет прокатывать КИНО.АРТ.ПРО с 6 апреля. 

Из списка выбыли два релиза «КароПроката» — мультфильм СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ и комедия СОЛНЦЕ НА ВКУС, снятая в сотрудничестве с Узбекистаном. Без даты остался проект «Кинологистики» СУПЕР СЛАЙМ. ФИЛЬМ.

«Наше кино» заявило о выходе картины НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ 29 июня. Детектив Карена Шахназарова ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (CRP) выйдет на экраны 18 мая. Американский семейный фильм СОКРОВИЩА ТОМА СОЙЕРА (KNLG) российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах после 1 июня. Релиз документального фильма о британской королеве ЕЛИЗАВЕТА II кинокомпанией «Пионер» намечен на 20 апреля. 13 апреля АВК’PRO выпустит на экраны российскую драму ДОКТОР.

Стало известно о дате выхода фильма Андрея Зайцева 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ (CP): мелодрама, релиз которой был запланирован на 3 ноября прошлого года, попадет на экраны 11 мая этого. 

«Экспонента Фильм» объявила о том, что даты выхода религиозной драмы УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК» и мистического триллера СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД поменялись местами, первая картина выйдет 11 мая, а вторая — 4 мая. «Наше кино» выпустит мультфильм МАРМАДЮК не 1 июня, как планировалось, а 8 июня. Посвященная Моцарту фэнтези ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА того же прокатчика вместо 13 апреля попадет на экраны 27 апреля. Еще один релиз «Нашего кино», мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2, сдвинулся с 29 апреля на 18 мая. 

Хоррор ЛЕГИОНЫ ТЬМЫ (KNLG) выйдет на экраны 13 апреля вместо 20 апреля. Релиз боевика МОЙ МОНСТР того же прокатчика перенесен с 13 апреля на 27 апреля. Выход приключенческой картины о белом коне СПИРИТ состоится 20 апреля вместо 27 апреля. 

World Pictures перенесла выход своего фильма БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ с 23 марта на 6 апреля. Релиз другого хоррора компании, ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ДРУГОЙ МИР переехал с 6 апреля на 4 мая. 

Казахстанская спортивная драма ВПЕРЕД! (CS) выйдет на экраны не 30 марта, а 25 мая. Релиз БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ (TNL) переместился на месяц раньше, российские зрители смогут увидеть картину после 20 апреля, а не с 25 мая, как было запланировано. Корейский боевик НЕ СЛЫШУ ЗЛА (PNR) выйдет на экраны 27 апреля вместо 13 апреля. Другой корейский релиз, исторический детектив НОЧНАЯ СОВА (KAP), зрители смогут увидеть 20 апреля, а не 30 марта.

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