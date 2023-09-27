Резо Гигинеишвили получит кинопремию Вернера Херцога за фильм «Пациент номер один»

Церемония награждения пройдет 6 ноября в Мюнхене

Режиссер Резо Гигинеишвили удостоится награды Фонда Вернера Херцога за свою картину ПАЦИЕНТ НОМЕР ОДИН. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.



Лента, главную роль в которой исполнил Александр Филиппенко, рассказывает о недолгом правлении ценсека ЦК КПСС Константина Черненко и его болезни. Картина также стала последней работой Инны Чуриковой в кино. Релиз картины в России пока не запланирован.



«Фильм Гигинеишвили показывает последний кризис надвигающегося краха целой империи лишь в деталях, – отмечает сам Херцог. – Его подход – смелый и радикальный. Хочется смеяться, но не получается. Хочется плакать, но и это не выходит».



Церемония награждения пройдет 6 ноября в Мюнхене. После вручения премии состоится показ ПАЦИЕНТА НОМЕР ОДИН и его обсуждение, в котором примут участие и Гигинеишвили, и Херцог.



Кинопремия Фонда Вернера Херцога вручается кинематографистам со всего мира за инновационные работы. Ранее ее удостаивались Асгар Фархади, Хлоя Чжао и многие другие.

Фото: кадр из фильма ПАЦИЕНТ НОМЕР ОДИН