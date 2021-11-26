Russian Film Festival во второй раз пройдет в Испании

Российские проекты будут показаны на локальной VOD-платформе

С 29 ноября по 19 декабря на испанской VOD-платформе Filmin во второй раз пройдет фестиваль российского кино Russian Film Festival. Восемь новых российских фильмов разных жанров будут доступны локальной аудитории бесплатно.

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова: «Нам очень интересно вернуться в Испанию с Russian Film Festival. В прошлом году фестиваль получил великолепные отзывы, российское кино на платформе Filmin посмотрели более 20 тысяч зрителей, и мы делаем следующий шаг к тому, чтобы Russian Film Festival стал ежегодным. Следуя прошлогодним предпочтениям испанских зрителей — наибольшее число просмотров на платформе Filmin получили драмы ФРАНЦУЗ, АРИТМИЯ и ТЕКСТ — в этом году мы включили в программу несколько драматических фильмов и драмеди. Испания – очень важный для нас рынок, в 2020 году эта страна вошла в Топ-10 по кассовым сборам российских фильмов. У нас уже есть совместные проекты (к примеру, завершены съемки фильма и мини-сериала о кругосветном путешествии Хуана Себастьяна Элькано и Фернана Магеллана — копродукция Испании, России и Великобритании). Мы искренне надеемся на новые совместные проекты с испанскими кинематографистами».

Joan Sala, директор программ Filmin: «Мы Роскино рады проведению второго фестиваля российского кино Russian Film Festival и очень благодарны Роскино за то, что нам снова доверили это замечательное мероприятие. Особенно сразу после выпуска почти 40 классических советских фильмов, восстановленных «Мосфильмом». Нам очевидно, что Россия является одним из эпицентров европейского кинематографа, классического и современного. Этот фестиваль — лучшее тому доказательство».

Программа Russian Film Festival в Испании:

• СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (реж. Рената Литвинова, 2021);

• СОВЕСТЬ (реж. Алексей Козлов, 2021);

• РОДНЫЕ (реж. Илья Аксенов, 2021);

• БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК (реж. Андрей Зайцев, 2020);

• МАША (реж. Анастасия Пальчикова, 2021);

• ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» (реж. Алексей Федорченко, 2021);

• СТАНИСЛАВСКИЙ. ЖАЖДА ЖИЗНИ (реж. Юлия Бобкова, 2020);

• анимационный сериал «Три кота» (реж. Дарина Шмидт, Дмитрий Высоцкий).

Как и в прошлом году, программа фестиваля ориентирована на местную аудиторию — фильмы будут доступны с локальными субтитрами, анимационный сериал «Три кота» будет дублирован на испанский язык.

Второй онлайн-фестиваль российского кино в Испании организован Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по туризму города Москвы.