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Режиссер «47 ронинов» потратил деньги Netflix на криптовалюту и биржевые игры

Автор: Илья Кувшинов

23 ноября 2023

Сервис выделил компании Карла Эрика Ринша более $55 млн

Режиссер 47 РОНИНОВ Карл Эрик Ринш, работавший над научно-фантастическим сериалом «Завоевание» (Conquest) для Netflix, потратил деньги сервиса на совершенно другие вещи – на криптовалюту и биржевые игры. Об этом сообщает The New York Times.

Утверждается, что компания Ринша заключила контракт со стримингом на производство проекта в 2018 году – к тому моменту у постановщика было готово шесть коротких серий продолжительностью от 4 до 10 минут, снятых на его собственные деньги, а также на вложения от компании 30West и Киану Ривза, с которым Ринш подружился на съемках 47 РОНИНОВ. Именно их режиссер и использовал для питча полноценного сезона на 13 серий.

К марту 2020 года, когда съемки шоу были приостановлены из-за коронавируса, Netflix выделил на сериал около $44,3 млн. Однако постановщик заявил, что ему необходимо больше денег – тогда сервис удовлетворил просьбу Ринша, добавив еще $11 млн.

Так или иначе, не все финансы Netflix пошли на создание фантастического сериала – вместо этого постановщик потратил $10,5 млн на игры на фондовом рынке (в итоге, потеряв $5,9 млн), а затем переключился на криптовалюту. Там ему повезло больше – Ринш решил вложить $4 млн в мемкоин Dogecoin (DOGE) и заработал на этом $27 млн. После этого режиссер начал активно покупать дорогие машины и дизайнерские вещи – среди приобретений, которые обошлись ему в $8,7 млн, оказались пять автомобилей марки Rolls-Royce, Ferrari и дорогие швейцарские часы Vacheron Constantin.

Несмотря на то, что Netflix потратил на создание «Завоевания» больше $55 млн, сервис так и не получил от режиссера ни одной готовой серии. По словам представителей стриминга, Netflix списал проект со счетов, потому что всем было очевидно – Ринш никогда его не закончит.

Тем не менее, сейчас стороны ведут конфиденциальное судебное разбирательство, которое инициировано самим режиссером: Ринш утверждает, что Netflix должен выплатить ему не менее $14 млн в качестве компенсации за нарушение контракта. Постановщик от комментариев отказался.

Фото: кадр со съемок сериала «Завоевание»

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