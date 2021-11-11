Роскомнадзор накажет видеосервисы за секс и мат в фильмах и сериалах

Представителям Megogo могут выписать штраф за невыполнение требований регулятора

Роскомнадзор пригласил представителя Megogo для составления протокола об административном правонарушении, сообщают «Ведомости». В случае неисполнения требований регулятора видеосервису грозит штраф от 200 000 до 400 000 рублей на имя руководителя компании или от 600 000 до 1 млн рублей, если он будет выписан на юрлицо.

Причиной составления протокола в случае с Megogo выступила нецензурная брань и эксплуатация темы секса в фильме НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС, размещенном на Megogo. Также данный проект отмечен возрастной маркировкой 16+, однако подобный контент должен сопровождаться знаком 18+. Регулятор потребовал от видеосервиса устранить выявленные нарушения. Письма о необходимости ограничить мат и показ секса, преимущественно подросткового, получили и такие видеосервисы, как IVI, Start и Kion.

Генеральный директор Megogo Виктор Чеканов отказался комментировать факт получения приглашения в Роскомнадзор с целью составления протокола. Чеканов отметил, что видеосервис при маркировке фильма ориентировался на данные прокатного удостоверения Минкультуры. Однако возрастная маркировка проекта НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС на видеосервисе была изменена на 18+, а мат – запикан. Гендиректор видеосервиса также отметил, что остается неясно, какие требования не были исполнены.

Роскомнадзор также сообщил «Ведомостям», что в 2021 году в отношении владельца аудиовизуального сервиса были составлены протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». О какой именно видеоплатформе идет речь, уточнений нет.