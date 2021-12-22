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Александр Роднянский вошел в топ-500 авторитетных людей в мировой киноиндустрии по мнению Variety

Автор: Виолетта Палий

22 декабря 2021

Продюсер оказался единственным представителем из России

Издание Variety в пятый раз объявило ежегодный список 500 самых влиятельных представителей медиаиндустрии в мире. В рейтинг вновь вошел продюсер Александр Роднянский, который также стал единственным представителем из России.

В 2021 году Александр Роднянский выступил продюсером фильма РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ Киры Коваленко, который отмечен Гран-при «Особого взгляда» на Каннском кинофестивале, анимационного проекта ГДЕ АННА ФРАНК, а также картины МАМА, Я ДОМА Владимира Битокова. 

Также Роднянский является первым продюсером не из США или Великобритании, подписавшим first-look deal с видеосервисом Apple TV+. 

Самыми численными странами по количеству включенных в топ-500 влиятельных медиаперсон оказались США (328), Великобритания (45) и Франция (15). В списке за 2021 год представлены Дэниэл Крэйг, глава Fox Entertainment Чарли Коллиер, глава CBS Entertainment Джордж Чикс, актер Адам Драйвер, директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и другие. 

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