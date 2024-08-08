РОСКИНО начинает прием заявок на участие в Dubai International Content Market

Подать заявку можно будет до 22 августа включительно

8 августа РОСКИНО открыло прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в мероприятии «Продвижение национальных фильмов на Dubai International Content Market (DICM).

Комплекты заявочной документации представляются в РОСКИНО на бумажном носителе лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением.

Подать заявку можно будет до 22 августа включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут. Более детальная информация доступна на официальном сайте РОСКИНО.

Dubai International Content Market пройдет 12 и 13 ноября в в ОАЭ. Объединенный стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.