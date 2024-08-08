top banner

РОСКИНО начинает прием заявок на участие в Dubai International Content Market

Автор: БК

8 августа 2024

Подать заявку можно будет до 22 августа включительно

8 августа РОСКИНО открыло прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в мероприятии «Продвижение национальных фильмов на Dubai International Content Market (DICM).

Комплекты заявочной документации представляются в РОСКИНО на бумажном носителе лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением.

Подать заявку можно будет до 22 августа включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут. Более детальная информация доступна на официальном сайте РОСКИНО.

Dubai International Content Market пройдет 12 и 13 ноября в в ОАЭ. Объединенный стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 29 июля – 4 августа 2024 года
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках августа
Подробнее
Касса России: пиратский «Дэдпул и Росомаха» возглавил прокат
Подробнее
РОСКИНО проведет фестиваль российского кино в Китае
Подробнее
Google отрицает причастность к проблемам работы YouTube в России
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Собиратель душ» продолжает лидировать
Подробнее
От видеоконтента к искусству сериала: предварительные результаты работы ИРИ в 2022-2023 годах
Подробнее
Стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Подробнее
АПКиТ и Департамент культуры Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в кинопарке «Москино»
Подробнее
Касса четверга: хоррор «Собиратель душ» вновь в лидерах
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2024 года
Подробнее
В сентябре в Железноводске состоится первый выпуск фестиваля Ferrum
Подробнее
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете пропаганды наркотиков
Подробнее
Фестиваль «Будем жить» представил программу и жюри
Подробнее
Новые «Люди Икс» могут выйти в 2027 году
Подробнее
Роскомнадзор составил 17 протоколов на стриминги за ЛГБТ*-контент в первом полугодии 2024 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский «Дэдпул и Росомаха» захватил прокат
Подробнее
Американская касса: «Дэдпул и Росомаха» стал самым успешным проектом с рейтингом R в истории США
Подробнее
В Екатеринбурге состоялась церемония открытия кинофестиваля «Одна шестая»
Подробнее