Роскино объявило open call для второго выпуска каталога фильмов Focus On Festivals

Прием заявок открыт до 12 декабря

Focus On Festivals — инициатива Роскино, которая презентует фильмы с максимальным потенциалом продвижения профессиональному международному сообществу: кураторам фестивалей и компаниям, осуществляющим продажи независимого контента по всему миру. В этом году Focus On Festivals стал самостоятельным направлением активности Роскино. Презентации и переговоры по второму выпуску каталога планируется начать в виртуальном формате в начале 2022 года и продолжить оффлайн во время Берлинского кинорынка в рамках 72-ого Берлинале.

В рамках проекта будут отобраны фильмы с максимальным потенциалом продвижения, созданы виртуальный и печатный каталоги, которые будут представлены кураторам фестивалей и компаниям, осуществляющим продажи независимого контента по всему миру

Каталог проекта состоит из двух частей:

Ready-made — новые полнометражные фильмы, которые ищут международную площадку для своей фестивальной премьеры, а также международных сейлз-агентов, осуществляющих продажи кино арт-сегмента; Work-in-progress — полнометражные фильмы, находящиеся на различных этапах производства.

Для участия в проекте принимаются художественные полнометражные фильмы, завершенные (премьера которых еще не состоялась) или в стадии разработки (work-in-progress). Подать заявку необходимо до 12 декабря 2021 года, заполнив анкету по ссылке на Google Форму.