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Российская кинонеделя впервые состоится в КНДР

Автор: Б

24 октября 2026

Корейские зрители смогут посмотреть фильмы «Август», «Красавица» и другие картины

Сегодня в Пхеньяне стартует Российская кинонеделя. Показы продлятся до 28 октября. В КНДР подобное мероприятие пройдет впервые. Событие посвящено 78-й годовщине установления дипломатических отношений КНДР и РФ. 

Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и станет ответным событием Корейской кинонедели в Москве, которая проходила с 2 по 5 октября 2026 года. В мероприятии приняла участие официальная делегация кинематографистов КНДР во главе с Ли Чхором – начальником управления внешнего содействия при Государственном главном управлении по делам кинематографии КНДР. Показы вызвали интерес у российской аудитории и прошли при полных залах.

«Российско-корейское сотрудничество получает новое развитие благодаря проведению обменных киномероприятий в столицах наших стран. Корейская кинонеделя в Москве продемонстрировала огромный интерес зрителей к национальному кинематографу КНДР, и мы рады продолжить эту инициативу ответной Российской кинонеделей в Пхеньяне. Такие проекты позволяют знакомить аудиторию с культурой и историей друг друга и создавать основу для дальнейшего профессионального сотрудничества», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В программу Кинонедели вошли картины АВГУСТ, В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, КРАСАВИЦА, ОТЕЦ, СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС и СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА

Официальную российскую делегацию возглавит генеральный Эльза Антонова. Фильм ОТЕЦ лично представит актер Владислав Тирон, исполнивший роль в картине. 

Проведение Российской кинонедели в Пхеньяне станет продолжением взаимных киномероприятий, направленных на развитие культурного диалога между Россией и КНДР. Предполагается, что обмен национальными кинопрограммами позволит зрителям обеих стран глубже познакомиться с историей, традициями и современными достижениями кинематографа государств-партнеров.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

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