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Российские фильмы, сериалы и анимацию представят во Вьетнаме

Автор: БК

1 июня 2023

РОСКИНО организует участие российских компаний в международном кинорынке Telefilm Vietnam:

С 8 по 10 июня в Хошимине (Вьетнам) пройдет международный кинорынок Telefilm Vietnam. Российская киноиндустрия будет представлена на объединенном стенде Russian Content Worldwide, организованном компанией РОСКИНО: 18 компаний презентуют международным покупателям контента более 80 проектов – фильмы, сериалы, анимацию. В числе новинок – ВЫЗОВ; новая приключенческая драма ЧУЖАЯ; сериал «Балет» про закулисье театральной жизни; мультсериал для подростков «Супергерои.ру», полнометражный анимационный фильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ, сериал «Шаляпин», остросюжетный триллер КЕНТАВР и другие.

В кинорынке Telefilm Vietnam 2023 примут участие покупатели контента из Вьетнама, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Китая и других стран. 

Врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова заявила: «В прошлом году российская киноиндустрия впервые была комплексно представлена на рынке Telefilm Vietnam, но российские участники участвовали, в основном, в онлайн-формате; это было первое знакомство с рынком. Международные покупатели активно интересовались российскими анимационными проектами, документальным кино, боевиками и комедиями, а также покупкой форматных прав на российские сериалы. В этом году для более эффективного использования возможностей кинорынка и выстраивания сотрудничества с локальными ТВ-каналами, VOD-платформами и дистрибьюторами мы организуем масштабное оффлайн-присутствие российских производителей контента. Такой формат позволит им лично встретиться с потенциальными партнерами, усилить взаимодействие с зарубежными коллегами, с которыми диалог осуществлялся в онлайн-режиме. Российские компании представят много сериального и анимационного контента, а также масштабные художественные фильмы разных жанров. Мы надеемся, что в этом году спрос на проекты из России будет гораздо шире».  

Также на рынке будут представлены: спортивная драма о футболе ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН; остросюжетные триллеры ПО-МУЖСКИ и КТО ТАМ?

Азиатские дистрибьюторы смогут ознакомиться с картинами режиссеров–дебютантов от компании «Стелла Релиз» и продюсерского центра «ВГИК-Дебют». В рамках шоукейса будет представлена любовная драма ЛАСТОЧКА Малики Мухамеджан, молодежные драмы АДА Станислава Светлова, ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ Стаси Венковой и драма про приму-балерину Мариинского театра ВРЕМЕНА ГОДА – режиссерский дебют чемпиона мира по фигурному катанию и бронзового призера Олимпийских игр 2010 года Максима Шабалина. 

Широко будет представлен сериальный контент от российских компаний: всего 35 проектов разных жанров. В числе комедий: хиты от онлайн-кинотеатра START «Ева, рожай!», антиутопия «Два холма», «Сестры»; сериал Happy End от «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», «Почка» и «Сергий против нечисти» от KION; «Секреты семейной жизни» и «Алиби» от Продюсерской компании «Среда»; «За первого встречного» от кинокомпании «Русское». В пакете российских производителей контента – много сильных драматических сериалов, которые завоевали популярность среди аудитории. Так, на рынке во Вьетнаме международные представители увидят драмы «Нулевой пациент» (Продюсерская компания «Среда»), «Пассажиры. Последняя любовь на земле» (онлайн-кинотеатр START), спортивная драма «Домашнее поле» («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»), «Обитель» (ВГТРК), второй сезон сериала «Гадалка» (Один-Медиа). Среди новинок – драма с Равшаной Курковой «Жестокий мир мужчин» и «Балет»

Исторический жанр представлен такими проектами, как масштабная приключенческая драма «Елизавета» и биографическая драма «Шаляпин» (холдинг ВГТРК); исторический детектив «Безсоновъ» и драма «Дина и Доберман» (НТВ), «Союз Спасения. Время гнева» (KION), биографические драмы «Маргарита Назарова» («Один-Медиа») и «Жуков» («Пиманов и Партнеры»). 

Документальный контент из России также востребован в Азии, поэтому на кинорынках российские участники активно презентуют свои документальные проекты.
Традиционно сильно на кинорынках выступают российские производители анимации. Шесть анимационных компаний представят на рынке Telefilm Vietnam 25 проектов. 

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