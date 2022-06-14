Роскино запускает серию образовательных программ Roskino Academy

Первые семинары, посвященные работе на китайском рынке, начнутся уже 23 июня

23 июня Роскино при поддержке Минкультуры РФ запускает образовательную программу «Новая оптика» под брендом Roskino Academy, представляющую собой серию открытых онлайн- и офлайн-семинаров о работе на рынках Азии, Ближнего Востока и Северной Африки — от дистрибуции и копродукции до юридических аспектов и маркетингового продвижения. Всего в 2022 году запланировано более 12 семинаров.

Первый блок, посвященный Китаю, пройдет с 23 июня по 1 июля. Во второй половине 2022 года состоятся семинары по работе на рынках Ближнего Востока и Индии. В рамках семинаров будут обсуждаться особенности локальной медиаиндустрии и кинорынков; дистрибуция и международные продажи; обзор национальных кинематографов; case study успешных российских проектов на рынках Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

К участию в образовательной программе приглашаются продюсеры, режиссеры, шоу-раннеры, дистрибьюторы, сценаристы, не имеющие опыта работы на международном уровне, а также опытные деятели индустрии, которым необходимы помощь в интеграции в международное профессиональное сообщество и знания о современных инструментах для выхода на новые зарубежные рынки.

Одним из спикеров семинаров по работе на рынке Китая станет продюсер Ду Лян, глава компании Airmita Cultural Development Co., Ltd. — крупнейшего покупателя и дистрибьютора российских фильмов в Китае. С семинарами также выступят: А Лан (Хуан Хайкунь) – журналист, кинокритик, писатель, главный редактор китайского журнала «Смотрим кино» (Kan dianying). Член правления Комитета кинокритиков китайской Ассоциации кинематографистов, член Совета китайских кинокритиков, автор ряда книг и заметок про кино, а также автор романа «Мечта»; Марко Мюллер – директор международного кинофестиваля в городе Пинъяо (Китай), кинокритик, историк, продюсер, китаевед; был директором Венецианского международного кинофестиваля, а также возглавлял кинофестивали в Локарно (Швейцария) и Роттердаме (Нидерланды); Наталья Шупейко – юрист-востоковед, магистр права (международное право, Fudan University), управляющий партнер юридической фирмы SinaLex.