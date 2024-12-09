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В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»

Автор: БК

9 декабря 2024

На нем ожидается более 1500 участников из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и других стран

Мероприятия кинорынка пройдут с 9 по 11 декабря. В своей приветственной речи генеральный директор и креативный продюсер форума Екатерина Бордачева объявила даты весеннего Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес». Он пройдет с 31 марта по 3 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». 

Что касается нынешнего форума, то в этом году декабрьский рынок собрал на 12% больше участников. В основной программе состоятся презентации компаний «Атмосфера кино», Global Film, «НМГ Кинопрокат», «КарроПрокат», «Экспонента Фильм», Russian World Vision, Capella Film, «Кинологистика», «Парадиз» и «Про:взгляд». Дистрибьюторы представят гостям рынка проекты на 2025 год и продемонстрируют эксклюзивные материалы.

По традиции, участие в форуме также примут компании «Деловая Русь», «Азия Синема» (генеральный технический партнер форума) и «Техника+». В индустриальной зоне развернется экспертная студия медиагруппы «Красный квадрат» и «Мульт в кино». 

Также в рамках кинорынка пройдет программа «#Поиск». В этот раз в нее попали фильмы ПАСТБИЩА БОГОВ, ИЮНЬСКАЯ ПОЛЫНЬ, ШУРОЧКА, ПРОТИВ ВЕТРА и ОСТРОВ СУХО.

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