Роскомнадзор составил 17 протоколов на стриминги за ЛГБТ*-контент в первом полугодии 2024 года

В числе «провинившихся» проектов – комедия «Днюха!» и супергеройский сериал «Супердевушка»

Роскомнадзор подвел статистику по составленным протоколам на онлайн-кинотеатры из-за показа фильмов и сериалов с ЛГБТ*-сценами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за первое полугодие 2024 года ведомство составило девять протоколов за распространение фильмов с демонстрацией ЛГБТ* и восемь протоколов за показ картин с пропагандой ЛГБТ*.

Напомним, что в числе проектов, за которые российские стриминговые сервисы подверглись штрафам в этом году, оказались комедия Романа Каримова ДНЮХА!, драма ИВ СЕН-ЛОРАН, а также сериалы «Супердевушка» и «Мой бывший мертвый».

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из сериала «Супердевушка»