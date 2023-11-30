Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатры за ЛГБТ-пропаганду почти на 30 млн рублей
Автор: Илья Кувшинов
30 ноября 2023
Всего в 2023 году было составлено 47 административных протоколов
В 2023 году Роскомнадзор составил 47 административных протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за демонстрацию ЛГБТ-контента, а сумма штрафов составила 29,2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что еще два протокола были составлены за пропаганду ЛГБТ-контента, которые обошлись компаниям в общие 1,2 млн рублей.
Напомним, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ вступил в силу 5 декабря 2022 года. На данный момент, самые большие штрафы в 2023 году получили more.tv (2 млн), Start (3,7 млн) и Premier (4 млн). Ранее сообщалось, что размер штрафов за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений может составить до 10 млн рублей.
Фото: Freepik
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