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Международный форум «Российский кинобизнес» отменен

Автор: Виолетта Палий

2 марта 2022

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кинорынка

2 марта на сайте Московский международный форум «Российский кинобизнес» появилось сообщение о том, что подготовка мероприятий остановлена на неопределенный срок. 

«В связи с сложившейся ситуацией в киноотрасли мы приостанавливаем работу по подготовке мероприятий. Средства, поступившие на наш счет за аккредитацию и оказание услуг, будут возвращены или перенесены. По всем вопросам обращайтесь в клиентский отдел info@filmmarket.pro», — указано в заявлении кинорынка. 

Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» в 2022 году вновь должен был состоятся дважды: весенний конвент планировался 15–18 мая в Цифровом деловом пространстве, а следующий форум в 2022-м — с 28 ноября по 1 декабря также ЦДП. 

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