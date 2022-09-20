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Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» обновил даты проведения

Автор: БК

20 сентября 2022

Также у мероприятия сменилось место проведения

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» пройдет в Москве с 28 по 30 ноября. 

Генеральным партнером мероприятия стала Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино». Площадкой кинорынка и форума станет кинотеатр «Формула Кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания».

Регистрация на мероприятие начнется 22 сентября на официальном сайте: https://filmmarket.pro/

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