Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» обновил даты проведения

Также у мероприятия сменилось место проведения

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» пройдет в Москве с 28 по 30 ноября.

Генеральным партнером мероприятия стала Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино». Площадкой кинорынка и форума станет кинотеатр «Формула Кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания».

Регистрация на мероприятие начнется 22 сентября на официальном сайте: https://filmmarket.pro/