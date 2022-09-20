Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» обновил даты проведения
Автор: БК
20 сентября 2022
Также у мероприятия сменилось место проведения
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» пройдет в Москве с 28 по 30 ноября.
Генеральным партнером мероприятия стала Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино». Площадкой кинорынка и форума станет кинотеатр «Формула Кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания».
Регистрация на мероприятие начнется 22 сентября на официальном сайте: https://filmmarket.pro/
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