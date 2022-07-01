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Российские офисы голливудских мейджоров продолжают свою работу

Автор: Виолетта Палий

1 июля 2022

БК опросил местных представителей голливудских компаний

Офисы голливудских мейджоров в России продолжают свою работу. Ранее появилась информация, что офисы голливудских компаний с июля 2022 года прекращают свою работу в России. БК связался с представителями местных офисов мейджоров. Представитель Disney заявил, что работа офиса приостановлена, но он не закрыт. По аналогичной схеме работает и московский офис еще одного мейджора, сотрудник которого неофициально сообщил об этом БК. Еще одна компания на момент публикации не ответила на наш запрос.

В марте этого года компании Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о приостановке проката своих фильмов в России. При этом российские офисы компаний остаются открытыми до настоящего времени. Информации об официальном возвращении их фильмов в прокат нет.

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