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Россия заняла четвертое место в мире по количеству проданных кинобилетов в 2021 году

Автор: БК

18 января 2022

Впереди идут рынки Китая, США и Индии

По предварительным данным БК, за 2021 год в России было продано 144,818 млн билетов в кино — это четвертый результат после Китая, США и Индии. Так, Россия стала первым рынком в Европе по данному показателю. 

За минувший год кинотеатры Поднебесной суммарно продали 1,17 млрд билетов. Что касается американских площадок, зрители купили в кинотеатрах порядка 498,6 млн билетов. Третью строчку стран с наибольшим количеством продаж билетов в 2021 году занимает Индия — порядка 379 млн. 

Объем кинотеатрального рынка в России в 2021 году составил 40,652 млрд рублей или $549,5 млн. В целом Россия заняла по итогам минувшего года седьмое место в мире по емкости прокатного рынка. Впереди вновь идут Китай ($7,4 млрд) и США ($4,5 млрд), далее следуют Япония (касса за 2021 год составила $1,38 млрд), Индия (порядка $900 млн исходя из средней цены билета в $2,4), Великобритания ($816,5 млн),  Франция ($687 млн). При этом позади российского рынка осталась Южная Корея — в 2021 году местные площадки заработали $502 млн.

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