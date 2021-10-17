Предварительная касса уикенда: сразу три релиза достигли близкого результата
Однако лидером может оказаться боевик «Не время умирать»
Согласно предварительным данным, сразу три релиза собрали на текущий момент порядка 170 млн рублей. Победителя определит фотофиниш, но наибольшие шансы на победу у идущего в прокате вторую неделю боевика НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI). Интересно, что в свой стартовый уикенд фильм о Джеймсе Бонде уступил фантастическому проекту ВЕНОМ 2 (SPPR), который до сих пор дышит лидеру в спину и вполне может обогнать его на повороте.
Главная новинка уикенда, мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI), может замкнуть тройку победителей. Проект собрал несколько ниже ожиданий рынка, даже с учетом его хорошей работы в формате превью и великолепных сборов первой части франшизы.
Триллер ИСЧЕЗНУВШИЙ (EXP), напротив, выступил в рамках ожиданий и пополнил свою копилку примерно на 20 млн рублей. Это позволило картине с Джеймсом Макэвоем в главной роли подняться на пятую строчку таблицы лучших релизов уикенда.
Байопик ЭЙФЕЛЬ (VLG) расположился на шестой строчке таблицы, но так и не смог заинтересовать в полной мере целевую аудиторию, записав на свой счет чуть менее 6 млн рублей.
Еще две новинки, греческая драма ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ (RR) и хоррор от режиссера Нила Бломкампа ДЕМОНИК (MG), также попали в топ-10 уикенда, но обе собрали лишь около 4,5 млн рублей.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram