top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: сразу три релиза достигли близкого результата

Предварительная касса уикенда: сразу три релиза достигли близкого результата

Автор: Георгий Романов

17 октября 2021

Однако лидером может оказаться боевик «Не время умирать»

Согласно предварительным данным, сразу три релиза собрали на текущий момент порядка 170 млн рублей. Победителя определит фотофиниш, но наибольшие шансы на победу у идущего в прокате вторую неделю боевика НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI). Интересно, что в свой стартовый уикенд фильм о Джеймсе Бонде уступил фантастическому проекту ВЕНОМ 2 (SPPR), который до сих пор дышит лидеру в спину и вполне может обогнать его на повороте.

Главная новинка уикенда, мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI), может замкнуть тройку победителей. Проект собрал несколько ниже ожиданий рынка, даже с учетом его хорошей работы в формате превью и великолепных сборов первой части франшизы. 

Триллер ИСЧЕЗНУВШИЙ (EXP), напротив, выступил в рамках ожиданий и пополнил свою копилку примерно на 20 млн рублей. Это позволило картине с Джеймсом Макэвоем в главной роли подняться на пятую строчку таблицы лучших релизов уикенда.

Байопик ЭЙФЕЛЬ (VLG) расположился на шестой строчке таблицы, но так и не смог заинтересовать в полной мере целевую аудиторию, записав на свой счет чуть менее 6 млн рублей.

Еще две новинки, греческая драма ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ (RR) и хоррор от режиссера Нила Бломкампа ДЕМОНИК (MG), также попали в топ-10 уикенда, но обе собрали лишь около 4,5 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

IVI проведет всероссийский питчинг для начинающих сценаристов
Подробнее
Международный форум Casting Bridge в Великобритании начал принимать актерские анкеты
Подробнее
Экспертный совет Минкультуры отобрал фильмы, рекомендованные к получению поддержки
Подробнее
В Okko перешли два топ-менеджера IVI
Подробнее
Официальная касса России: лидерство в российском прокате сохранил «Веном 2»
Подробнее
«Своя война» Алексея Чадова продается на ключевые рынки мира
Подробнее
«Студия Видеопрокат» и Евгений Сангаджиев подписали эксклюзивное соглашение
Подробнее
Марюс Вайсберг заключил first-look deal с «Централ Партнершип»
Подробнее
В России снимут первый кукольно-игровой сериал для взрослых «Сахарный дворец»
Подробнее
Количество платящих подписчиков «КиноПоиск HD» и Kion заметно выросло в третьем квартале 2021 года
Подробнее
Оригинальный сериал IVI «Пробуждение» стал самым популярным у зрителей платформы по итогам третьего квартала
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов анонсировал программу
Подробнее
Russian Film Festival впервые пройдет в Индии в партнерстве с платформой Disney+Hotstar
Подробнее
Сериал «Игра в кальмара» показал самый успешный старт в истории Netflix
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Не время умирать» и «Веном 2» оказались на равных
Подробнее
Стали известны победители фестиваля Canneseries 2021
Подробнее
«Централ Партнершип» займется эксклюзивным прокатом фильмов Yellow Black & White
Подробнее
«Хэллоуин убивает» и «Последняя дуэль» выходят на мировые экраны
Подробнее
Международная касса: китайский фильм вновь возглавляет прокат
Подробнее
Касса России: Джеймс Бонд не смог одолеть Венома
Подробнее