Предварительная касса расширенного уикенда: «Вызов» зарабатывает почти 350 млн рублей

«Яга и книга заклинаний» уверенно занимает вторую строчку

По предварительным данным, главным релизом расширенного праздничного уикенда стал холдовер ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко оприходовал за 6 дней проката чуть менее 350 млн рублей, тем самым доведя свой бокс-офис до 1,3 млрд рублей. Великолепный результат в условиях нынешнего проката, но недостаточный относительно высочайших ожиданий рынка.



Вторую строчку занял отечественый мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (NMG). Анимационный релиз заработал примерно 65 млн рублей, что вкупе с результатом первой недели проката дает 150 млн рублей. Теперь взятие престижной 200-млн планки — лишь вопрос времени.



Бронза расширенного уикенда отошла комедии ЮРА ДВОРНИК (CRP). Новинка записала на свой счет около 35 млн рублей, при этом показав среднюю заполняемость лишь в 9 человек на сеанс.



Пятую строчку чарта занял боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Картина с Киану Ривзом в главной роли пополнила свою копилку еще на 22 млн рублей, доведя свой общий результат до 850 млн рублей.



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