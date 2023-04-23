Предварительная касса уикенда: «Вызов» показывает лучший старт года

«Мизантроп» стартует ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лучшим фильмом уикенда, как и ожидалось, стал отечестыенный проект ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко заработал порядка 425 млн рублей, что является лучшим стартом 2023 года. Впрочем, учитывая масштабную рекламную кампанию и широчайшую роспись, ожидания от проекта были явно выше.



С третьего места, но тоже ниже ожиданий начал свой прокат американский триллер МИЗАНТРОП (VLG). Фильм с Шейлин Вудли в главной роли, записал на свой счет около 14 млн рублей, с средней посещамостью 9 человек на сеанс. В соперничестве с сильным конкурентом проект не смог завлечь целевую аудиторию.



Десятую строчку в таблице лучших релизов уикенда занял фильм ужасов ГРЕМЛИНЫ: ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА (EXP). В копилке британского хоррор оказалось чуть менее 5 млн рублей.



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