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Предварительная касса уикенда: седьмой раз подряд лидером становится «Сердце пармы»

Автор: Георгий Романов

20 ноября 2022

Мультфильм «Чинк: хвостатый детектив» стал лучшей новинкой

Согласно предварительным данным, лидером уикенда седьмой раз подряд становится отечественная картина СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Фильм пополнил свою копилку еще на 44 млн рублей, и теперь его общая касса равна примерно 830 млн. С такой динамикой покорение миллиардной отметки уже не кажется недостижимой.

Анимационный проект студии «Союзмультфильм» ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP) расположился на третьей строчке чарта. Лучшая новинка заработала примерно 35,5 млн рублей, что несколько меньше, чем было у МАЛЬЧИКА-ДЕЛЬФИНА.

Криминальному триллеру ПОКЕРФЕЙС (GF), показавшему результат в 34,5 млн рублей, лишь немного не хватило до призовой тройки. Проект с Расселом Кроу в главной роли более чем на 30% опередил другой схожий релиз — фильм ФЛЕШБЭК.

Восьмое место в таблице лучших релизов уикенда заняла российская драма СЛОН (CP) с Павлом Прилучным в главной роли. Релиз записал на свой счет 10 млн рублей, что в целом соотносится с ожиданиями рынка. При этом у фильма самая низкая средняя заполняемость в первой десятке – 6 человек на сеанс.

Последней новинкой в топ-10 стал акулий хоррор ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (EXP). Результат картины колеблется около 8,5 млн рублей, что существенно ниже, чем было у недавнего аналога ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ.

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