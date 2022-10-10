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Предварительная касса уикенда: «Сердце Пармы» возглавило отечественный кинопрокат

Автор: Георгий Романов

10 октября 2022

Проект заработал в первый уикенд порядка 130 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала историческая фэнтези-драма СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Релиз прошел по верхней планке ожиданий и заработал порядка 130 млн рублей за четыре дня проката. Подобного результата кинотеатры не видели с марта 2022 года. При этом средняя посещаемость фильма составила 13 человек на сеанс, что также является лучшим показателем среди новинок уикенда.

Испанский триллер ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН (GF) начал свой прокат с четвертой строчки чарта. Картина заработала чуть более 7 млн рублей, что несколько меньше, чем можно было от неё ждать после довольно уверенного старта в четверг. 

На десятом месте таблицы лучших релизов уикенда расположилась еще одна новинка — постапокалиптический боевик БЕЗУМНАЯ ДОРОГА (EXP). На счету релиза около 4 млн рублей.

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