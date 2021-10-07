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Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась новинка «Не время умирать»

Автор: Георгий Романов

7 октября 2021

Однако ее результат оказался несколько ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, с результатом порядка 55 млн рублей в лидерах российского кинопроката оказался шпионский боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI). Фильм о новых похождениях агента 007 показал среднюю заполняемость в 16 человек на сеанс, что уступило показателю холдовера ВЕНОМ 2 (SPPR) и в целом оказалось несколько ниже ожиданий. Теперь касса проекта за 4 дня проката должна оказаться в районе 400 млн рублей.

Вышедшая в формате превью анимационная лента СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI) заработала около 5,5 млн рублей и к вечеру воскресенья вполне может записать на свой счёт порядка 50 млн рублей. 

Документальный фильм о Сергее Бодрове-младшем НАС ДРУГИХ НЕ БУДЕТ (PIFD) взлетел аж на пятую строчку чарта. На счету релиза 0,5 млн рублей и вполе реальные шансы зацепиться за десятку к концу недели. 

Также на десятой позиции оказалась еще одна новинка, мелодрама с Леа Сейду в главной роли СУПЕРЗВЕЗДА (EXP). Релиз смог собрать всего 160 тысяч рублей, попутно показав самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке.

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