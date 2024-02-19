Предварительная касса уикенда: «Лед 3» собрал больше 500 млн рублей

С учетом 14 февраля проект преодолел отметку в 650 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда ожидаемо стала новинка ЛЕД 3 (NMG). Проект заработал за четыре дня проката порядка 510 млн рублей, а с учетом стартового дня в День Святого Валентина его касса перевалила за отметку в 650 млн рублей.



Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала анимационная работа СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (VLG). Несмотря на известный бренд и неплохие предпродажи мультфильм не оправдал ожиданий и смог записать на свой счет лишь чуть более 20 млн рублей. Тем не менее, этого хватило, чтобы подняться на шестую строчку чарта.



Фото: кадр из фильма ЛЕД 3