Предварительная касса уикенда: «Лед 3» собрал больше 500 млн рублей
Автор: Георгий Романов
19 февраля 2024
С учетом 14 февраля проект преодолел отметку в 650 млн рублей
По предварительным данным, лидером уикенда ожидаемо стала новинка ЛЕД 3 (NMG). Проект заработал за четыре дня проката порядка 510 млн рублей, а с учетом стартового дня в День Святого Валентина его касса перевалила за отметку в 650 млн рублей.
Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала анимационная работа СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (VLG). Несмотря на известный бренд и неплохие предпродажи мультфильм не оправдал ожиданий и смог записать на свой счет лишь чуть более 20 млн рублей. Тем не менее, этого хватило, чтобы подняться на шестую строчку чарта.
Фото: кадр из фильма ЛЕД 3
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