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Предварительная касса уикенда: «Лед 3» собрал больше 500 млн рублей

Автор: Георгий Романов

19 февраля 2024

С учетом 14 февраля проект преодолел отметку в 650 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда ожидаемо стала новинка ЛЕД 3 (NMG). Проект заработал за четыре дня проката порядка 510 млн рублей, а с учетом стартового дня в День Святого Валентина его касса перевалила за отметку в 650 млн рублей.

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала анимационная работа СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (VLG). Несмотря на известный бренд и неплохие предпродажи мультфильм не оправдал ожиданий и смог записать на свой счет лишь чуть более 20 млн рублей. Тем не менее, этого хватило, чтобы подняться на шестую строчку чарта.

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

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