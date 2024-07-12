top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Не одна дома» стала лучшей новинкой

Предварительная касса четверга: «Не одна дома» стала лучшей новинкой

Автор: Георгий Романов

12 июля 2024

Мультфильм «Большое путешествие: Вокруг света» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала российская комедия НЕ ОДНА ДОМА (NMG). Проект показал довольно внушительный старт в почти 9,5 млн рублей, что вполне может быть связано с фан-базой блогера Миланы Хаметовой, сыгравшей в фильме главную роль. Но даже в этом случае 40-50 млн рублей за уикенд теперь кажутся для проекта вполне посильной задачей.

Мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (NKI) стартовал с третьей строчки чарта. На счету анимационного релиза студии «Лицензионные бренды» оказалось порядка 4,5 млн рублей, что должно вылиться в 35-40 млн рублей за четыре дня проката.

Еще одна отечественная картина КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (CP) оказалась на четвертой позиции таблицы лучших релизов четверга. Фильм Владимира Котта освоил 3,2 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на 15-18 млн рублей к вечеру воскресенья.

Две хоррор-новинки АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) и МАКСИН XXX (VLG) показали почти одинаковые цифры в районе 3 млн рублей. Оба проекта к концу недели могут записать на свой счет 12-16 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Россияне разных возрастов назвали культовые фильмы, киногероев и актеров
Подробнее
Минпросвещения опровергло данные о предложении снять ремейки советских фильмов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2024 года
Подробнее
Касса России: пиратские релизы снова первые
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 июля 2024 года
Подробнее
Началось производство масштабных сказок «Золушка» и «Алые паруса»
Подробнее
Кинофестиваль «Будем жить» продолжает прием заявок
Подробнее
Минпросвещения России предложило снять ремейки культовых советских фильмов
Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Самая большая луна» стала единственной новинкой в топ-10
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы возглавляют прокат уже третью неделю подряд
Подробнее
В форуме «Новый вектор» примут участие 18 киностудий и 20 кинокомиссий России
Подробнее
Минкультуры утвердило план по поддержке традиционных ценностей в 2024–2026 годах
Подробнее
На «Российской креативной неделе» состоялась дискуссия о будущем отечественного кинорынка
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Самая большая луна» стартовала с третьей строчки чарта
Подробнее
ГК «Рики» упраздняет должность генерального продюсера
Подробнее
Алексей Троцюк перестал быть совладельцем Yellow, Black and White
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 июля 2024 года
Подробнее
Российский оскаровский комитет перестанет существовать
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света» 
Подробнее