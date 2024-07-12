Предварительная касса четверга: «Не одна дома» стала лучшей новинкой

Мультфильм «Большое путешествие: Вокруг света» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала российская комедия НЕ ОДНА ДОМА (NMG). Проект показал довольно внушительный старт в почти 9,5 млн рублей, что вполне может быть связано с фан-базой блогера Миланы Хаметовой, сыгравшей в фильме главную роль. Но даже в этом случае 40-50 млн рублей за уикенд теперь кажутся для проекта вполне посильной задачей.



Мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (NKI) стартовал с третьей строчки чарта. На счету анимационного релиза студии «Лицензионные бренды» оказалось порядка 4,5 млн рублей, что должно вылиться в 35-40 млн рублей за четыре дня проката.



Еще одна отечественная картина КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (CP) оказалась на четвертой позиции таблицы лучших релизов четверга. Фильм Владимира Котта освоил 3,2 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на 15-18 млн рублей к вечеру воскресенья.



Две хоррор-новинки АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) и МАКСИН XXX (VLG) показали почти одинаковые цифры в районе 3 млн рублей. Оба проекта к концу недели могут записать на свой счет 12-16 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА