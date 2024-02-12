Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» не сдает позиции

Лучшая из новинок «Три мушкетера: Миледи» заняла седьмую строчку чарта

По предварительным данным, лидером уикенда вновь стала фэнтези-драма МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Проект вновь показал минимальное падение относительно прошлой недели и записал на свой счет еще порядка 315 млн рублей. Всего же в копилке фильма Михаила Локшина уже свыше 1,4 млрд рублей.



Лучшей новинкой недели стал исторический боевик ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (AK). Экранизация Александра Дюма оприходовала в свой первый уикенд порядка 33 млн рублей, что на 22% ниже, чем год назад было у первой части дилогии. Такой результат позволил новинке подняться на седьмое место в таблице.



Почти 17 млн рублей смог заработать за четыре дня проката бразильский мультфильм ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (NKI), но этого хватило лишь для девятой строчки чарта лучших релизов уикенда.



Еще одна новинка, хоррор АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (KNLG), замкнул десятку лучших. Итальянская картина по итогу недели освоила около 15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ