Предварительная касса уикенда: «Водитель-олигарх» уверенно возглавил прокат

Из других новинок в десятку попала только «Мадам Клико»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала новинка – комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK). Фильм Алексея Пиманова заработал в первый уикенд около 75 млн рублей, тем самым показав лучший старт этого лета среди официальных релизов.



Приятным сюрпризом для кинотеатров также стали сборы исторической драмы МАДАМ КЛИКО (GF). Фильм с Хейли Беннет в главной роли освоил около 18 млн рублей, что позволило ему попасть в первую пятерку уикенда.



Остальным новинкам пробиться в топ-10 не удалось.



Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ