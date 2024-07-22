Предварительная касса уикенда: «Водитель-олигарх» уверенно возглавил прокат
22 июля 2024
Из других новинок в десятку попала только «Мадам Клико»
Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала новинка – комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK). Фильм Алексея Пиманова заработал в первый уикенд около 75 млн рублей, тем самым показав лучший старт этого лета среди официальных релизов.
Приятным сюрпризом для кинотеатров также стали сборы исторической драмы МАДАМ КЛИКО (GF). Фильм с Хейли Беннет в главной роли освоил около 18 млн рублей, что позволило ему попасть в первую пятерку уикенда.
Остальным новинкам пробиться в топ-10 не удалось.
Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
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