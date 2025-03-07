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Предварительная касса четверга: «Пророк» лидирует четвертую неделю подряд

Автор: БК

7 марта 2025

Лучшей новинкой стала сказка «Царевна-лягушка»

Согласно предварительным данным, лидером четверга снова стал биографический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP). Фильм с Юрой Борисовым в главной роли заработал около 11,2 млн рублей, что по итогу уикенда должно дать 110-120 млн. 

Вторую строчку чарта с небольшим отрывом от лидера заняла лучшая новинка недели – сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). На счету фильма с Александром Метелкиным и Валентиной Ляпиной оказалось порядка 10,9 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на сборы в районе 130-150 млн за четыре дня проката. 

Биографическая драма РОДНИНА (CP) расположилась на четвертом месте с результатом в районе 4,7 млн рублей. К концу недели проект может заработать примерно 60-70 млн. 

Фэнтези-боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (VLG) с Миллой Йовович начал свой прокат с пятой строчки. За первый день лента положила в свою копилку примерно 4,6 млн рублей, что может превратиться в 30-40 млн по итогу уикенда.

Две отечественные новинки, фантастическое драмеди ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (NMG) и комедия ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (AK), записали на свой счет 1,7 млн рублей и 1,6 млн соответственно. Скорее всего, каждая из них сможет заработать в районе 20-25 млн рублей по итогу недели. 

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

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