Предварительная касса уикенда: «Министерство неджентльменских дел» уверенно заняло первое место
В тройку лучших также попал семейный проект «Огненный лис»
Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда с большим отрывом стал боевик МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (VLG). Проект Гая Ричи заработал за четыре дня проката почти 120 млн рублей, доведя свой общий бокс-офис до отметки в 185 млн рублей.
Стартовавший в субботу документальный проект ОГНЕННЫЙ ЛИС (CRP) забрал бронзу чарта. Отечественный релиз, рассчитанный на семейную аудиторию, записал на свой счет чуть более 17 млн рублей.
Ниже ожиданий стартовала российская комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) с Зоей Бербер в главной роли. За первый уикенд новинка смогла заработать лишь 8,5 млн рублей, что, тем не менее, позволило ей занять четвертую строчку в таблице лучших релизов.
Почти 7 млн рублей оказалось в копилке американского хоррора РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ (EXP). Фильм ужасов сумел подняться на шестое место чарта.
Замкнул десятку семейный фильм КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (NKI), на счету которого оказалось лишь 5 млн рублей.
Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ