Предварительная касса уикенда: «Министерство неджентльменских дел» уверенно заняло первое место

В тройку лучших также попал семейный проект «Огненный лис»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда с большим отрывом стал боевик МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (VLG). Проект Гая Ричи заработал за четыре дня проката почти 120 млн рублей, доведя свой общий бокс-офис до отметки в 185 млн рублей.



Стартовавший в субботу документальный проект ОГНЕННЫЙ ЛИС (CRP) забрал бронзу чарта. Отечественный релиз, рассчитанный на семейную аудиторию, записал на свой счет чуть более 17 млн рублей.



Ниже ожиданий стартовала российская комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) с Зоей Бербер в главной роли. За первый уикенд новинка смогла заработать лишь 8,5 млн рублей, что, тем не менее, позволило ей занять четвертую строчку в таблице лучших релизов.



Почти 7 млн рублей оказалось в копилке американского хоррора РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ (EXP). Фильм ужасов сумел подняться на шестое место чарта.

Замкнул десятку семейный фильм КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (NKI), на счету которого оказалось лишь 5 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ