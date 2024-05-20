top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Министерство неджентльменских дел» уверенно заняло первое место

Предварительная касса уикенда: «Министерство неджентльменских дел» уверенно заняло первое место

Автор: Георгий Романов

20 мая 2024

В тройку лучших также попал семейный проект «Огненный лис»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда с большим отрывом стал боевик МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (VLG). Проект Гая Ричи заработал за четыре дня проката почти 120 млн рублей, доведя свой общий бокс-офис до отметки в 185 млн рублей.

Стартовавший в субботу документальный проект ОГНЕННЫЙ ЛИС (CRP) забрал бронзу чарта. Отечественный релиз, рассчитанный на семейную аудиторию, записал на свой счет чуть более 17 млн рублей.

Ниже ожиданий стартовала российская комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) с Зоей Бербер в главной роли. За первый уикенд новинка смогла заработать лишь 8,5 млн рублей, что, тем не менее, позволило ей занять четвертую строчку в таблице лучших релизов.

Почти 7 млн рублей оказалось в копилке американского хоррора РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ (EXP). Фильм ужасов сумел подняться на шестое место чарта.

Замкнул десятку семейный фильм КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (NKI), на счету которого оказалось лишь 5 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
«Министерство неджентльменских дел» удалось расписать на 1266 кинотеатров всего за один день
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стала комедия «Как я встретил ее маму»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Каждый мечтает о собаке» опережает «7 дней, 7 ночей»
Подробнее
МТС рассказала о своих медиаактивах в рамках открытой конференции
Подробнее
Ольга Любимова официально переназначена на должность министра культуры
Подробнее
Кинопремия «Ника» объявила номинантов за 2022 и 2023 годы
Подробнее
Сериал «Фарма» не выйдет на видеосервисе Premier в запланированную дату
Подробнее
Официальная касса России: фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной российской фантастикой
Подробнее
Касса России: «Сто лет тому вперед» остается лидером четвертую неделю подряд
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
«Первый канал. Всемирная сеть» оштрафован на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» ожидаемо первое
Подробнее
В Москве состоялась премьера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 мая
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 мая 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» стало лидером проката
Подробнее
В Каннах открывается 77-й международный кинофестиваль
Подробнее
Мэрил Стрип получила почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее