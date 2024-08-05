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Предварительная касса уикенда: пиратский «Дэдпул и Росомаха» захватил прокат

Автор: Георгий Романов

5 августа 2024

«Тополиный пух» занял четвертую строчку

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала пиратская новинка – кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. По очень приблизительным подсчетам, проект освоил около 220 млн рублей. Этот результат позволил картине Marvel уверенно возглавить прокат.

Главной новинкой недели среди официальных релизов стала российская комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (CP). Фильм с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой освоил в свой первый уикенд порядка 28 млн рублей, что дало картине возможность попасть на четвертую строчку чарта. 

Шестое место в таблице отошло аргентинскому фильму ужасов ЖУТЬ (EXP). На счету хоррора к концу недели оказалось примерно 8,5 млн рублей.

Девятая строчка досталась семейному релизу ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС (AK) – американская картина смогла заработать 6,2 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

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