Предварительная касса уикенда: «Царевна-лягушка» вновь в лидерах
Автор: Илья Кувшинов
17 марта 2025
Лучшей новинкой стал мультфильм «Зверопоиск»
Согласно предварительным данным, лидерство в прокате вновь заняла сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). На счету фильма с Александром Метелкиным и Валентиной Ляпиной почти 119 млн рублей.
Лучшей новинкой оказался мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG), стартовавший с пятого места и результатом чуть больше 46 млн рублей.
Строчкой ниже расположился триллер КРУШЕНИЕ МИРА (EXP) с Мэри Элизабет Уинстед. Картина записала на свой счет в районе 28 млн рублей.
Драма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (PVZGL) с Киллианом Мерфи освоила на стартовой неделе почти 19 млн рублей. Этого хватило, чтобы занять седьмое место чарта.
Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
Самое читаемое
Касса России: «Царевна-лягушка» взлетела на вершинуПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Царевна-лягушка» стала лидером прокатаПодробнее
Сериал «Подслушано в Рыбинске» получит продолжениеПодробнее
Фильм «Наша Russia. 8 Марта» посмотрело 8,26 млн человек в эфире ТНТПодробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк» лидирует пятую неделю подрядПодробнее
Онлайн-кинотеатр Start объявил о начале ребрендингаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Зверопоиск» обошел «Ночь в зоопарке»Подробнее
Минкультуры поддержит более 80 российских кинособытий в этом годуПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 мартаПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 мартаПодробнее
Международный кинофестиваль «Золотой ворон» представил программу и жюриПодробнее
«Мосфильм» продолжил получать доход со списанных с баланса фильмовПодробнее
Компания «Марс Медиа» займется экранизацией романа «Земля Санникова»Подробнее
Берлин-2025: прохладный ветер переменПодробнее
Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» стал шестым самым успешным проектом за всю историюПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 марта 2025 годаПодробнее
Фестиваль «Короче» открыл прием заявокПодробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Крушение мира»Подробнее
Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантовПодробнее
Beat Film Festival открыл прием заявок на участие в программе «Док Индустрия»Подробнее