Предварительная касса уикенда: «Царевна-лягушка» вновь в лидерах

Лучшей новинкой стал мультфильм «Зверопоиск»

Согласно предварительным данным, лидерство в прокате вновь заняла сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (NKI). На счету фильма с Александром Метелкиным и Валентиной Ляпиной почти 119 млн рублей.

Лучшей новинкой оказался мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG), стартовавший с пятого места и результатом чуть больше 46 млн рублей.

Строчкой ниже расположился триллер КРУШЕНИЕ МИРА (EXP) с Мэри Элизабет Уинстед. Картина записала на свой счет в районе 28 млн рублей.

Драма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (PVZGL) с Киллианом Мерфи освоила на стартовой неделе почти 19 млн рублей. Этого хватило, чтобы занять седьмое место чарта.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА