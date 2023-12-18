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Предварительная касса уикенда: во главе чарта образовалось троевластие

Автор: Георгий Романов

18 декабря 2023

«Теща», «Елки 10» и «Манюня: Новогодние приключения» заработали свыше 70 млн рублей

По предварительным данным, сразу три релиза расположились во главе чарта с результатом порядка 70–75 млн рублей. Скорее всего лидером по итогу публикации официальных данных вновь окажется ТЕЩА (CP), а серебро и бронзу между собой поделят ЕЛКИ 10 (NMG) и МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (NMG). Последняя, к слову, стала лучшей новинкой недели и показала наилучшую среднюю заполняемость в 21 человек на сеанс.

Пятое место таблицы лучших релизов уикенда заняла еще одна отечественная новинка – комедия НОВОГОДНИЙ ШЕФ (NKI). Проект записал на свой счет около 30 млн рублей, выступив в рамках ожиданий индустрии.

Комедийный боевик МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (VLG) едва перевалил за отметку сборов в 14 млн рублей, которые позволили ему расположиться на восьмом месте чарта. Строчкой ниже оказалась еще одна новинка – ужастик ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (AK), сумевший преодолеть планку сборов в 10 млн. 

Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

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