Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стала комедия «Как я встретил ее маму»

Возглавила таблицу вновь «Сто лет тому вперед»

Лидером праздничного уикенда вновь стала отечественная фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Вольная экранизация Кира Булычева записала на свой счет еще 235 млн рублей, доведя свой общий бокс-офис почти до 1,2 млрд рублей.



Лучшей новинкой стала российская комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (AK). Проект заработал около 33 млн рублей, что позволило ему подняться на третью строчку таблицы лучших релизов уикенда.



Седьмое место чарта также отошло новинке – фильму ужасов ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (CP). Австралийский релиз смог заработать за четыре дня проката примерно 19 млн рублей.



Фото: кадр из фильма КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ