top banner

Предварительная касса четверга: «Битва моторов» снова первая

Автор: Георгий Романов

22 октября 2026

Лучшей из новинок стала сказка «Чудо-Юдо»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга в третий раз подряд стал приключенческий фильм БИТВА МОТОРОВ (CP). Картина пополнила свою копилку еще на 16,3 млн рублей (32 тысячи зрителей), что по итогу уикенда должно будет вылиться в 110-130 млн рублей. 

Следом за лидером места в таблице заняли амбициозные премьеры уикенда, рассчитанные на семейную аудиторию. Серебро чарта забрало ЧУДО-ЮДО (NMG) с 9,2 млн рублей (24,5 тысячи проданных билетов), бронза досталась СКАЗКЕ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK) с 7,8 млн рублей на своем счету (24,3 тысячи зрителей), четвертая строчка отошла МОРОЗКО (CP) с результатом в районе 7,5 млн рублей (21,4 тысячи зрителей). За четыре дня проката в активе новинок может оказаться от 80 до 120 млн рублей. 

Также в первую десятку пробился британский хоррор ЦИКЛ ЗВЕРЯ (VLG), оприходовавший в первый день проката чуть менее 3 млн рублей (5,7 тысяч проданных билетов). Такой старт позволяет проекту к концу недели рассчитывать примерно на 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Холоп, деньги, двое дедушек: итоги российского онлайн-проката в сентябре и 3 квартале 2026 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» снова первая
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 октября 2026 года
Подробнее
Генеральную прокуратуру попросили проверить сериал «Холод»
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2026 год
Подробнее
Международная касса: Основанный на популярной игровой франшизе фильм Street Fighter возглавил мирово
Подробнее
Американская касса: Street Fighter возглавил прокат, но сенсацию сотворил документальный фильм
Подробнее
Директор по кинопрокату «Вольги» Александр Сычев покидает компанию
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 октября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Битва моторов» продолжает лидировать
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Сказка о потерянном времени» вырвалась вперед
Подробнее
Смелость, патриотизм и драйв: что привлекает зрителей в «Битве моторов»
Подробнее
«Альфа-банк» запустит собственный видеосервис
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 октября
Подробнее
В Москве состоялась премьера сказки «Морозко»
Подробнее
Ия Лебедева стала новым директором по стратегии и дистрибуции «Вольги»
Подробнее
Касса России: «Битва моторов» осталась на первой строчке
Подробнее
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Послание к человеку»
Подробнее
Касса четверга: «Битва моторов» продолжает лидировать
Подробнее
С 2027 по 2029 годы на поддержку кинематографа потратят 47,8 млрд рублей
Подробнее