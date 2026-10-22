Предварительная касса четверга: «Битва моторов» снова первая

Лучшей из новинок стала сказка «Чудо-Юдо»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга в третий раз подряд стал приключенческий фильм БИТВА МОТОРОВ (CP). Картина пополнила свою копилку еще на 16,3 млн рублей (32 тысячи зрителей), что по итогу уикенда должно будет вылиться в 110-130 млн рублей.



Следом за лидером места в таблице заняли амбициозные премьеры уикенда, рассчитанные на семейную аудиторию. Серебро чарта забрало ЧУДО-ЮДО (NMG) с 9,2 млн рублей (24,5 тысячи проданных билетов), бронза досталась СКАЗКЕ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK) с 7,8 млн рублей на своем счету (24,3 тысячи зрителей), четвертая строчка отошла МОРОЗКО (CP) с результатом в районе 7,5 млн рублей (21,4 тысячи зрителей). За четыре дня проката в активе новинок может оказаться от 80 до 120 млн рублей.



Также в первую десятку пробился британский хоррор ЦИКЛ ЗВЕРЯ (VLG), оприходовавший в первый день проката чуть менее 3 млн рублей (5,7 тысяч проданных билетов). Такой старт позволяет проекту к концу недели рассчитывать примерно на 15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО