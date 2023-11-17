Предварительная касса четверга: «Легенда о самбо» стала лучшей новинкой

«Моя ужасная сестра 2» и «Папаша в бегах» стартовали ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала биографическая спортивная драма ЛЕГЕНДА О САМБО (RWV). С результатом порядка 1,8 млн рублей релиз расположился на третьей строчке чарта. Такой старт позволит ей рассчитывать на 13-15 млн рублей по итогу уикенда.



Фильм ужасов АСТРАЛ. СОМНИЯ (KNLG) занял четвертое место чарта, пополнив свою копилку на 1,7 млн рублей, что к концу недели должно будет вылиться в результат порядка 10-12 млн рублей.



Ниже ожиданий начали свой прокат отечественные комедии МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (NKI) и ПАПАША В БЕГАХ (AK), заработав в первый день проката 1,4 и 1,5 млн рублей соответственно. Теперь по итогу уикенда в лучшем случае они смогут добраться до отметки в 11-13 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЛЕГЕНДА О САМБО