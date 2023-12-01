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Предварительная касса четверга: прокат возглавила комедия «Теща»

Автор: Георгий Романов

1 декабря 2023

Боевик «Немая ярость» расположился на четвертой строчке чарта

Согласно предварительным данным, отечественный прокат возглавила комедия ТЕЩА (CP). Новинка записала на свой счет внушительные 24 млн рублей и теперь может рассчитывать к концу недели на 120-140 млн рублей, в зависимости от того насколько «сарафанной» получилась картина.

Новый фильм Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ (VLG) начал свой прокат с четвертого места таблицы лучших релизов четверга. Фильм с Юэлем Киннаманом в главной роли освоил примерно 2,2 млн рублей, что за четыре дня проката может превратиться в 13-15 млн рублей.

Документальная картина о известной южнокорейской поп-группе MY SHINEE WORLD (WP) с результатом в районе 1,5 млн рублей расположилась на пятой строчке чарта. Впрочем, предположить прокатные перспективы картины все равно довольно сложно, так как первый день проката бы очевидно «фанатским» и ажиотаж по ходу недели очевидно спадет. 

Фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP) начал свой прокат с седьмого места. На счету хоррора 1,2 млн рублей, что по итогу уикенда должно будет вылиться в 8-10 млн рублей.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка – ужастик ПРОКЛЯТИЕ ДУДОЧНИКА (GF). Американский релиз смог пополнить свою копилку лишь на 0,6 млн рублей, и к вечеру воскресения в лучшем случае преодолеет планку сборов в 5 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ТЕЩА

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