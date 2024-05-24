Предварительная касса четверга: «Майор Гром: Игра» возглавил прокат

«Пушистый вояж» расположился на пятой строчке чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала новинка – кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP). Проект выступил в рамках ожидания рынка и заработал в первый день проката 39-40 млн рублей. Теперь, по итогу всего уикенда он сможет освоить в районе 250-280 млн рублей.



Из других новинок в топ-10 также попал мультфильм ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (NKI). Американский проект заработал около 3,6 млн рублей, что позволило ему взобраться на пятую строчку чарта. Благодаря высокому семейному множителю он может заработать за четыре дня проката 36-40 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА