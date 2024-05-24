Предварительная касса четверга: «Майор Гром: Игра» возглавил прокат
Автор: Георгий Романов
24 мая 2024
«Пушистый вояж» расположился на пятой строчке чарта
Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала новинка – кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP). Проект выступил в рамках ожидания рынка и заработал в первый день проката 39-40 млн рублей. Теперь, по итогу всего уикенда он сможет освоить в районе 250-280 млн рублей.
Из других новинок в топ-10 также попал мультфильм ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (NKI). Американский проект заработал около 3,6 млн рублей, что позволило ему взобраться на пятую строчку чарта. Благодаря высокому семейному множителю он может заработать за четыре дня проката 36-40 млн рублей.
Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА
Самое читаемое
Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода ГолливудаПодробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксовПодробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)Подробнее
«Рай под ногами матерей» стал самым кассовым релизом ограниченного проката в РоссииПодробнее
Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Игра» обгоняет «Сто лет тому вперед»Подробнее
Стали известны лауреаты второй профессиональной премии Гильдии кастинг-директоровПодробнее
Касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» стало лидером прокатаПодробнее
Фрэнсис Форд Коппола осудил голливудскую студийную системуПодробнее
Предварительная касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» ожидаемо первоеПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 мая 2024 годаПодробнее
Андрей Бегунов покинул должность генерального директора «Киностудии КИТ»Подробнее
Кинофестиваль в Торонто запустит официальный кинорынок c 2026 годаПодробнее
В Москве состоялась светская премьера сериала «Красные линии»Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Министерство неджентльменских дел» уверенно заняло первое местоПодробнее
Главе «Телеспорта» может грозить до десяти лет лишения свободыПодробнее
ИРИ объявил номинантов III Национальной премии интернет-контентаПодробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства фильмов для детской и семейной аудиторииПодробнее
Санкт-Петербургский международный контент-форум объявил состав участниковПодробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводстваПодробнее