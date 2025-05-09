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Предварительная касса четверга: «В списках не значился» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

9 мая 2025

Лучшей из новинок стала военная драма «Группа крови»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга во второй раз стала военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP). Экранизация произведения Бориса Васильева записала на свой счет еще около 44-45 млн рублей, что за четыре дня проката может дать порядка 200-220 млн рублей. 

Лучшей новинкой недели стала военная драма ГРУППА КРОВИ (CP). Заработанные ей 19 млн рублей позволили картине занять третью строчку чарта. Скорее всего, к вечеру воскресенья она сможет рассчитывать на 60-70 млн рублей. 

Ниже ожиданий стартовала спортивная драма ФИНАЛ (AK), рассказывающая о победе российской волейбольной сборной на Олимпиаде 2012 года. Проект занял четвертое место чарта с результатом порядка 15 млн рублей. Подобный старт позволит новинке рассчитывать на 55-60 млн рублей по результатам всего уикенда. 

С девятой строчки начал свой прокат отечественный мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (CAO) – анимационная лента смогла освоить примерно 6 млн рублей в первый день проката. К концу недели в ее копилке должно оказаться около 25 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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