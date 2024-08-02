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Предварительная касса четверга: «Собиратель душ» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

2 августа 2024

Лучшей новинкой стала комедия «Тополиный пух»

По предварительным данным, лучшим релизом четверга, как и неделю назад, стал фильм ужасов СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK). Проект записал на свой счет почти 14 млн рублей, что к концу недели должно пополнить копилку проекта на 65-70 млн рублей.

Лучшей новинкой стала отечественная комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (CP). Фильм с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко освоил 6 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. С таким стартом проект может рассчитывать на 25-30 млн рублей за четыре дня проката. 

Аргентинский хоррор ЖУТЬ (EXP) расположился на четвертом месте таблицы. Фильм заработал около 2 млн рублей и к вечеру воскресения его касса будет колебаться в районе 10 млн рублей.

Еще одной новинкой, попавшей в десятку, стала приключенческая картина ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС (AK). В копилке проекта оказалось примерно 1,2 млн рублей, что по итогу уикенда должно превратиться в 7-8 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

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