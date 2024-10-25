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Предварительная касса четверга: «Огниво» ожидаемо вырвалось в лидеры

Автор: Георгий Романов

25 октября 2024

В топ-10 пробились еще три новинки

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала российская сказка ОГНИВО (CP). Новинка заработала в первый день проката около 19 млн рублей и теперь благодаря высокому семейному множителю может рассчитывать на 200–230 млн по итогу всего уикенда. 

Седьмое место таблицы досталось хоррору АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ (WP). Американский релиз освоил порядка 1,7 млн рублей. К вечеру воскресенья его бокс-офис может достигнуть отметки в 9–11 млн.

Отечественная фантастическая комедия ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (AK) показала худшую среднюю заполняемость в четыре человека на сеанс. Тем не менее заработанные ей 1,5 млн рублей должны дать 10–12 млн за четыре дня проката. 

Еще один фильм ужасов, ЗАМРИ (GF), смог положить в свою копилку 1,2 млн рублей. По итогу это может превратиться в 6–8 млн.

Фото: кадр из фильма ОГНИВО

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