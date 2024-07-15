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Предварительная касса уикенда: лидером стали пиратские релизы во главе с «Гадким я 4»

Автор: Георгий Романов

15 июля 2024

Лучшим проектом официального проката стала комедия «Не одна дома»

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживаниемПо приблизительным прикидкам, пиратские релизы во главе с новинкой – мультфильмом ГАДКИЙ Я 4 – записали на свой счет порядка 90 млн рублей.

Лучшим проектом официального проката стала картина отечественного производства НЕ ОДНА ДОМА (NMG). Благодаря участию в фильме известной блогерши Миланы Хаметовой, новинке удалось выступить выше ожиданий и заработать в первые четыре дня проката около 43 млн рублей.

А вот мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (NKI), напротив, своими результатами разочаровал, показав худший старт франшизы. Релиз анимационной студии «Лицензионные бренды» освоил в первый уикенд лишь около 20 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. 

Наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке показала КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (CP). Тем не менее, новинка забралась на четвертое место таблицы с результатом чуть менее 17 млн рублей. 

Строчкой ниже оказался азиатский фильм ужасов АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) с 15,5 млн рублей в своей копилке. Его главный жанровый конкурент МАКСИН XXX (VLG) стал лишь седьмым с 13,5 млн рублей на своем счету. 

Фото: кадр из фильма ГАДКИЙ Я 4

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