Предварительная касса уикенда: фильм «Огниво» уверенно выиграл уикенд

Проект заработал около 275 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала отечественная сказка ОГНИВО (CP). Несмотря на не самый резвый старт, по ходу уикенда релиз разогнался и сумел записать на свой счет порядка 275 млн рублей.



На седьмом месте оказалась анимационная новинка МОЯ ЧУДНАЯ СЕМЕЙКА (TNL). По итогу уикенда мультфильм пополнил свою копилку на 12,6 млн рублей.



Ниже ожиданий начала свой прокат российская фантастическая комедия ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (AK). Заработав за четыре дня проката около 10,5 млн рублей, проект расположился на девятой строчке чарта.



Фото: кадр со съемок фильма ОГНИВО